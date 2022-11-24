俄烏戰爭與地緣政治持續發酵，即將邁入2023年之時，花旗集團預期，2023年全球經濟走緩，企業面對全球詭譎多變的政經局勢，必須提前「備糧」。花旗（台灣）銀行財資與金融貿易事業群負責人程雯指出，調查顯示今年有65％企業客戶的關鍵目標，為此要讓營運資金更有效率；更有86％的企業重視該如何透過緩解營運資金壓力，讓組織再成長。

花旗（台灣）銀行商業金融事業群負責人余苑菱認為，企業的適切對策，除了透過多元策略布局、降低營運風險，更應善用數位化趨勢服務平台，掌握全球交易，分散與降低匯兌風險。

余苑菱是在花旗（台灣）銀行商業金融事業群近日舉辦的「2023全球經濟趨勢前瞻論壇」上，作出上述說法。她表示，2019年中美貿易戰時，第一波的企業開始將生產基地前進東南亞；今年，花旗觀察到電子、手機上下游與半導體產業，也陸續將業務與營運版圖擴展到東協或其他國家。

面對2023年的景氣挑戰，花旗建議，透過長線佈局供應鏈、靈活管理資金水位與運用、數位化與自動化，與投資ESG等面向，強化企業營運韌性。花旗提供Infopool跨行對帳，能提升資金能見度，即時存取來自第三方銀行的帳戶餘額及交易資料；CitiDirect BE花旗電子銀行，提供全球綿密的收支平台；此外，花旗也與國際第三方ESG認證機構合作，藉由幫助客戶推動供應鏈管理，將金融服務與永續營運做結合。