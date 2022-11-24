2022九合一大選進入倒數，高雄前鎮、小港地區市議員選戰激烈，各候選人最後衝刺，盼獲得選民支持，民進黨高市議員候選人黃雍琇23日特別邀請高雄市長陳其邁妻子、醫師吳虹陪同車隊掃街拜票，這也是吳虹在此屆選舉車掃處女秀。

前鎮小港市議員選戰進入白熱化，黃雍琇選情告急，吳虹獻出「掃街第一次」，站在車上奮力對著民眾揮手，以行動力挺新人參選，「強力搶救」黃雍琇的程度可見一斑。

黃雍琇幕僚透露，吳虹4年前被稱作「溫柔女強人」，此次陪同黃雍琇車掃「魅力無法擋」，透過沿途民眾熱烈反應就能明白吳虹的人氣熱度，甚至有支持者熱情對著戰車大喊「市長夫人好」，令吳虹相當害羞。

黃雍琇表示，吳虹這次以車隊掃街和錄影等形式為她站台，實在非常感動，她認為吳虹「可以勇敢、可以溫柔」的堅毅、專業和溫暖是她學習的榜樣，為了搶下港鎮選區關鍵4席，讓她一刻都不敢鬆懈，把握最後可以自我宣傳的機會，並同步為陳其邁爭取最大支持。