新北市新店區今凌晨3時許發生一起死亡車禍，24歲的石姓男子騎車行經祥和路與吉安街口，疑因天雨路滑，壓到白線後打滑自摔，車輛向前滑行，而他則頭部撞上分隔島，當場口鼻出血，失去生命跡象。
警消到場後緊急施行CPR，送往新店慈濟醫院急救，最後仍於凌晨4時42分宣告不治。
據了解，死者在酒吧工作，當時應是正要下班，返回安康路的租屋處，不料卻遇上憾事，詳細事故原因仍有待警方調查釐清
新北市新店區今凌晨3時許發生一起死亡車禍，24歲的石姓男子騎車行經祥和路與吉安街口，疑因天雨路滑，壓到白線後打滑自摔，車輛向前滑行，而他則頭部撞上分隔島，當場口鼻出血，失去生命跡象。
警消到場後緊急施行CPR，送往新店慈濟醫院急救，最後仍於凌晨4時42分宣告不治。
據了解，死者在酒吧工作，當時應是正要下班，返回安康路的租屋處，不料卻遇上憾事，詳細事故原因仍有待警方調查釐清
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