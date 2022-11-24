新北市新店區今凌晨3時許發生一起死亡車禍，24歲的石姓男子騎車行經祥和路與吉安街口，疑因天雨路滑，壓到白線後打滑自摔，車輛向前滑行，而他則頭部撞上分隔島，當場口鼻出血，失去生命跡象。

警消到場後緊急施行CPR，送往新店慈濟醫院急救，最後仍於凌晨4時42分宣告不治。

據了解，死者在酒吧工作，當時應是正要下班，返回安康路的租屋處，不料卻遇上憾事，詳細事故原因仍有待警方調查釐清