2022世界盃開踢，小組賽才剛開始三天就爆出冷門，亞洲球隊沙烏地阿拉伯與日本接連扳倒阿根廷、德國具冠軍相的強隊，這也讓今晚（24日）開踢的南韓與烏拉圭之戰未演先轟動，有彩券行老闆透露，由於賽事頻傳爆冷，讓許多球迷開始押注南韓贏球，只看賠率的比重越來越高。

世界盃火熱登場，運彩的銷售也跟著長紅，台灣運彩透露，賽事才開打三天，銷售就超過9.7億，有望寫下最速達成10億的紀錄，其中昨（23日）日本對上德國一役，銷售額高達1.2億，過程中不讓分賠率日本曾高達25倍，有消費者買1萬，抱回獎金25萬，至於猜中正確比數日本2比1德國，賠率15倍，有人投注1萬，拿到15萬獎金。

今晚登場的南韓與烏拉圭之戰備受關注，三立新聞報導，士林飛來發彩券行業者黃偉祺表示，由於爆冷賽事頻傳，讓消費者「只看賠率，不看排名」紛紛衝高賠率的南韓贏，「很多民眾都投1至2千買南韓贏，有一些還買到1至2萬，買氣相當熱絡，還是要提醒量力而為，切勿過度投注。」

目前台灣運彩開出的最新賠率為，不讓分賠率南韓4.00倍、和局3.50倍、烏拉圭1.50倍，顯示仍看好世界排名較高的烏拉圭能夠贏球，目前烏拉圭世界排名第14位，南韓則排第28名。

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