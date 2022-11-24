晶睿(3454)前10月合併營業收入76.82億元，年成長74%，安控產品智能化，晶睿通訊結合人工智慧物聯網及智慧分析辨識等技術，以「人工智慧邊緣運算盒」、「智慧城市車輛辨識攝影機套組」獲得台灣精品獎。

中美對峙帶動安控訂單轉移，且安控產品朝智慧化發展，晶睿產品設計、研發、製造根留台灣、布局全球銷售，並持續專注在智慧安防發展，運用AI、深度學習、大數據、物聯網等科技開發新產品，帶動公司代工及品牌兩大事業訂單快速成長，今年10月合併營收為11.3億元，月增42%，年增194%，創下單月歷史新高，累計前10月合併營業收入76.82億元，年成長74%。

晶睿通訊致力智慧安控產業，其中人工智慧邊緣運算盒IE9111-O搭載八核系統晶片，有效支援深度學習，包含強大硬體加速、機器視覺與邊緣運算需求，挾強大運算能力，可提供客戶無縫升級現有安全監控設備成為AIoT人工智慧物聯網系統，將影像最佳化處理及分析。

晶睿通訊表示，IE9111-O為國際開放安防聯盟(Open Security＆Safety Alliance,OSSA)認證設備，客戶隨時從專屬應用程式商店下載臉部辨識、工安偵測、行為偵測等功能多元、辨識準確的各類應用程式，便可即刻開啟AI分析，解決商業痛點。

在智慧城市車輛辨識攝影機套組方面，晶睿通訊智慧城市車輛辨識攝影機套組IP9165-LPR-v2 Kit，支援102個國家車牌辨識，內建獨家專屬演算法軟體Traffic VCA LPR+，可同時判定及記錄車型、顏色，建立黑、白名單，提供執法單位更多背景檢索值，是城市治安、警務執法、道路收費輔助的最佳選擇；其採用嵌入式紅外線LED與前照燈濾光片，支援場景模式，日夜光源對比強烈，亦能確保最佳辨識效果；高畫質、廣視角特性，能即時辨識且清晰捕捉特定速限車牌，讓單一鏡頭影像範圍涵蓋兩個車道，有效減少攝影機安裝數量，大幅降低客戶成本；此外，產品也通過IK10防破壞認證及IP68防水防塵認證，禁得起嚴苛環境條件及惡意人為破壞。