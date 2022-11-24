微型電動二輪車（俗稱電動自行車）11月30日起正式納管，新車須領牌及投保強制險，否則最重可罰3600元，已上路舊車則有2年緩衝期。交通部公路總局表示，舊車若選擇提早掛牌，自11月30日至明年底前，可免徵450元牌照和行照規費。

據統計，全台約有65萬台無牌照微型電動二輪車，今年5月4日《道路交通管理處罰條例》修正公布後，本月30日起正式納管，需登記、領用、掛牌照才能上路，且上路務必戴安全帽、最高限速25公里、不可載人、不可酒駕、不可擅自改裝、駕駛須滿14歲。

若未領牌上路，將處1200元以上、3600元以下罰鍰；14歲以下禁止騎乘，違者處600元至1200元罰鍰；若騎乘未經審驗合格微型電動二輪車將沒入。另法令施行前已經購買的電動自行車，需在2年之內換號牌。

今年1到8月微型電動二輪車事故死亡人數為33人，較去年同期減少38人，但肇事件數有5800多件，比去年同期高出近千件、增加約18％。

公路總局今公布規費減免措施，舊車在明年底前完成掛牌，將可免收牌照300元與行照150元的規費，鼓勵民眾提早來掛牌。