新竹縣寶山鄉22日中午發生警匪追逐，警方連開22槍追捕贓車，但劉姓嫌犯開車逃逸，經警方連日追緝，獲悉劉嫌棄車改搭其他交通工具逃往高雄，遂派員一路南下追捕，據悉，警員已於今日上午逮獲劉嫌，並將其帶回新竹偵訊，全案後續將依妨害公務、毀損等罪移送地檢署偵辦。

新竹縣竹東警分局寶山分駐所22日中午發現一輛失竊名車，原準備上前盤查，未料駕駛試圖衝撞警車，一路竄逃至雙新村雙溪小城社區，還撞斷瓦斯管與民宅，據聞現場警方也對他連開22槍，擊破車輛輪胎，但嫌犯仍狡猾竄逃2公里外便利商店，後車輛起火，嫌犯棄車逃逸。

經警方組成專案小組追緝，沿途調閱監視器影像掌握駕駛逃亡路線，確定嫌犯為20多歲的劉姓男子，掌握到劉嫌棄車改搭其他交通工具逃亡高雄。

警方一路追捕至南下，已於今日稍早成功將劉嫌逮捕歸案，將其押回新竹接受偵訊，初步了解，劉嫌因有另案纏身遭通緝，疑似不願入監服刑才會駕車撞警察後逃逸，全案後續將依妨害公務、毀損等罪將其移送新竹地檢署偵辦。