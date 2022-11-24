民進黨台北市長候選人陳時中（左起）24日在前副總統陳建仁陪同下在中正、萬華區掃街拜票，受到支持民眾歡迎。（范揚光攝）

民進黨台北市長候選人陳時中（右）24日在中正、萬華區掃街拜票，1群民眾高舉布條攔路抗議，警方立刻上前隔離雙方。（范揚光攝）

昨日網紅與無黨籍台北市長候選人黃珊珊直播，認為民進黨台北市長候選人陳時中的政見只有標題；陳時中今受訪表示，每次在政見發表會就講了三個小時還講不完，還請大家吃宵夜。

陳時中說：「他看到標題就只有標題，看到內容就只有內容」，他們有兩百多項的政見，不可能每次拿出來都搬一本書。

陳時中今車隊掃街前，被問到台北市長柯文哲擔心台北八年的發展，若換成不適任的舵手就會停滯，陳時中說，「這心情跟我們在8年前的時候一樣」；當初希望台北能夠更好，把台北交付給柯文哲。

陳時中說，「8年來，他交出一個台北最後一名的成績單。現在擔心沒有用，換人做看看才是重要。」

至於他說要做自己靈魂的主人，被黃珊珊稱是剽竊她的口號；陳時中反問，「每一句話她講過，別人再講就是剽竊？」這句話他用了起碼10年以上，這句話的出處是牙醫界的全聯會詹理事長，「他喊出的要做靈魂的主人，做靈魂的主人是民主社會所追求的」。