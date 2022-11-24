昨日網紅與無黨籍台北市長候選人黃珊珊直播，認為民進黨台北市長候選人陳時中的政見只有標題；陳時中今受訪表示，每次在政見發表會就講了三個小時還講不完，還請大家吃宵夜。
陳時中說：「他看到標題就只有標題，看到內容就只有內容」，他們有兩百多項的政見，不可能每次拿出來都搬一本書。
陳時中今車隊掃街前，被問到台北市長柯文哲擔心台北八年的發展，若換成不適任的舵手就會停滯，陳時中說，「這心情跟我們在8年前的時候一樣」；當初希望台北能夠更好，把台北交付給柯文哲。
陳時中說，「8年來，他交出一個台北最後一名的成績單。現在擔心沒有用，換人做看看才是重要。」
至於他說要做自己靈魂的主人，被黃珊珊稱是剽竊她的口號；陳時中反問，「每一句話她講過，別人再講就是剽竊？」這句話他用了起碼10年以上，這句話的出處是牙醫界的全聯會詹理事長，「他喊出的要做靈魂的主人，做靈魂的主人是民主社會所追求的」。
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