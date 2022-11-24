美中關係因為晶片持續交鋒，卻也使得矽智財、IP族群個股成為此波段台股修正行情中，少數仍被看好的標的，M31(6643)今攻上漲停，晶心科(6533)大漲逾6%，力旺(3529)、創意(3443)、世芯-KY(3661)漲幅4%～5%不等。

日前美國對大陸晶片出口的最新禁令，針對設備禁售規定，制裁紅線已從10奈米(或以下)擴大至14奈米設備，此舉將對大陸自產製邏輯晶片造成阻礙，尤其14奈米是先進製程發展基礎，意圖遲滯大陸發展先進製程立意明確，足見美國抑制大陸發展先進製程的決心，這也更加速大陸發展半導體自製化的速度和力度。

M31總經理張原熏在23日法說會中就明確指出，美中晶片戰升溫不僅對公司沒有影響，反而對M31帶來更多客戶，第三季就已開始發酵，目前大陸市場占比營收逾4成。

隨著美中晶片大戰未完待續，大陸發展半島體自製化趨勢儼然已成為不可逆的情勢，隨著半導體製程走向高階，相關矽智財、IP技術也隨之走高，加上IP技術門檻高，其他產業難想切入非易事，競爭者也相對少，多數獲利來源為智慧財，故在這波大陸力拚自製化的浪潮下，台系相關業者就自然成為關鍵助攻手。

分析師就認為，大陸加速自主半導體製程技術，已經看到關鍵設備國產替代比例有所提升，若進一步聚焦發展成熟製程供應鏈，將成為台廠與全球半導體供應鏈之強勁對，也為後續關注重點。