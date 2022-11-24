受到減重民眾大量使用影響，國內降血糖藥易週糖、胰妥讚近期傳出缺貨，食藥署今天證實，目前國內以每周使用的易週糖缺貨狀況最嚴重，胰妥讚則是受到外溢效應影響也缺，已請廠商加緊供貨，將發文提醒醫療機構優先將藥品提供給糖尿病患使用。

國內糖尿病患約250萬人，近期因降血糖藥物易週糖、胰妥讚等亦被稱之為「瘦瘦筆」的產品，受到廣大減肥民眾歡迎，掀起一股囤貨風潮，導致國內約有25萬名糖尿病患無藥可用，必須改用其他藥品。

食藥署藥品組科長楊博文表示，這類被民眾稱之為瘦瘦筆的產品，其實都是含有腸泌素的藥品，目前國內共分為兩種劑型，其中一種為每週使用的易週糖、胰妥讚，另一種則是要每天使用的善纖達、胰妥讚，而國內允許用於減重的腸泌素藥物，目前僅有善纖達，其餘如用在減重，均為適應症外的使用。

楊博文指出，目前國內已易週糖缺貨問題最嚴重，胰妥讚則是受到外溢效應影響，近期也有缺貨情形，目前均已要求廠商加緊進貨程序，不過這兩款藥物在國際間確實也有供不應求的情形，已請廠商先提醒供貨醫療機構，優先將這兩款藥物提供給有需要的糖尿病友使用。

至於另一款善纖達，目前則無缺貨疑慮，楊博文說，易週糖、胰妥讚的適應症雖然非減重，但並非所有適應症外的使用都被禁止，因此目前將發文提醒醫療機構，優先將這兩款藥物提供給適應症內的病患使用，以確保糖尿病患用藥權益。

食藥署提醒，最佳的減重方式仍是少吃多動，呼籲國人不要過度依賴藥品，如有用藥需求也應優先使用適應症內的藥物，醫師開立藥物時也可用其他藥物替代，千萬不要與糖尿病患爭搶降血糖藥物。