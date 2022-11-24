選戰進入倒數階段，蔡英文總統以「給世界一個正確的訊息」為主題，希望支持者出來投票，國民黨團今召開記者會痛批，全世界都在看蔡政府是如何干預獨立機關行使職權，如何濫權徇私享盡資源；如果民進黨執政，國際社會會以為，民進黨執政這6年所幹的爛事都是對的，呼籲選民1126用選票教訓民進黨。

國民黨團總召曾銘宗表示，11月26日選舉，是對蔡英文總統6年執政的期中考。回顧這6年來，薪資呈現負成長，人民生活根本沒有改善，更嚴重的情形在於所謂的經濟成長的成果，都是由有錢人在享受，痛苦指數創下近20年來的新高，蔡政府經濟發展，根本就不及格。

曾銘宗指出，蔡政府執政6年來，搞成民進黨的NCC，接續發生兩起國家級，甚至世界級的醜聞，一是關掉中天電視台，二是指定鏡電視執照，甚至一度還想把中性客觀的TVBS新聞台移頻，只要是蔡政府看不順眼的電視台，就會想盡辦法撤照、移頻，讓NCC變成民進黨附隨組織。

國民黨立委謝衣鳯表示，國人都看到，確診者的投票權被沒收，民進黨一面呼籲支持公民權下修、修憲複決，但一面又不讓確診者投票擴大政治參與已經成為世界級笑話，只有民進黨的中選會，沒有辦法讓確診者投票。

謝衣鳯指出，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬到中國大陸大賺人民幣，民進黨台北市長候選人陳時中曾可以用北醫董事身分，到大陸寧波跟共產黨交流，但只要是非民進黨人到中國大陸賺錢，就是賣台、不愛台灣，是不是只有民進黨可以做的事情，其他人都不可以做？

國民黨立委費鴻泰表示，高端疫苗沒做完三期，就核發EUA（緊急使用授權），保護力報告不僅事後補、審查也不公開，政府就是打假球，而民進黨新竹市前市長林智堅被台大認定碩士論文抄襲，指導教授國安局長陳明通還為林智堅說話，以及台北市議員徐巧芯揭露、提告綠營網軍等，都證實國民黨沒說錯。

曾銘宗表示，蔡英文總統在10月29日一場造勢場合上說︰「年底選舉結果，決定世界怎看台灣選舉」，國民黨團贊成蔡英文總統這句話，台灣是民主自由國家，人民才是國家的主人，人民不接受恐嚇，台灣人最終的選擇是，用手上神聖的選票，教訓囂張、霸道、傲慢的民進黨。