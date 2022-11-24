台南市市長黃偉哲表示，他掃街時聽到一位賣蔬菜的老闆對他說：「黃市長你太拚了，我早上看到你車隊掃街經過，下午又看到你出現在這邊，你這麼的努力，我一定投給你！」讓他忍不住直呼「感謝」二字，強調看到大家如此熱情、激昂，他內心充滿感激，也絕不能辜負鄉親們的期待。

黃偉哲昨（23）日在臉書發文表示，當天一位賣蔬菜的老闆對他說：「黃市長你太拚了，我早上看到你車隊掃街經過，下午又看到你出現在這邊，你這麼的努力，我一定投給你！」他也向這位老闆致上敬意，感謝對方的支持。

黃偉哲指出，倒數三天，競選車隊來到山上、善化、新市、永康等區，沿途掃街，許多熱情支持者站出來搖旗、鳴炮，非常謝謝。看到大家如此熱情、激昂，他內心充滿感激，也絕不能辜負鄉親們的期待。

面對11月26日的九合一選舉，黃偉哲喊話：「這週六，懇請大家相揪催票、出門投票，投下讓台南繼續進步的一票，5號黃偉哲拜託你！」