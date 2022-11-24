聯發科(2454)連續四年拿下「台灣十大永續典範企業」，且八度拿下「台灣最佳國際品牌」，為唯一半導體公司，其品牌價值更高達8.25億美元，成長近四成，執行長蔡力行表示，未來聯發科仍會投入關鍵技術的研發，攜手產業夥伴和市場客戶共創解決方案，發揮品牌價值和影響力。

聯發科執行長、企業社會責任委員會主委蔡力行表示，聯發科在追求經營績效之際，長期在推動公司治理、環境共好、社會和創新價值等永續發展面向，在實踐企業公民責任上廣獲肯定。未來聯發科仍致力投入關鍵技術的研發，攜手產業夥伴和市場客戶共創解決方案，發揮品牌價值和影響力，為永續發展的願景持續努力。

聯發科連續四年榮獲「台灣十大永續典範企業」，評選方式是搭配全面性考核企業永續性及ESG續效內容。除了四度獲得「台灣十大永續典範企業獎」外，公司再度蟬聯「企業永續報告獎白金獎」、「人才發展領袖獎」、「社會共融領袖獎」、「資訊安全領袖獎」、「創新成長領袖獎」幾項單項績效類殊榮，這是今年度繼「天下企業公民獎」獲得「大型企業」第八名後，聯發科多年來在永續績效上的卓越表現再次獲得肯定。

身為全球第四大IC設計公司，聯發科提到，持續透過開發前端技術來推動IC綠色創新，致力研發高功能、低耗能的消費性晶片，在產品耗能精進上，年減23%的能耗比率，相當供應台灣17萬戶家庭的一年用電量。今年進一步呼應國際淨零排放趨勢，預定將於2030年達成全球集團辦公室電力使用100%再生能源、2050年達到溫室氣體淨零排放。

除此之外，聯發科八度榮登「台灣最佳國際品牌」榮譽榜，品牌價值相較於前年度大幅成長，幅度居各企業之首，名列台灣25大國際品牌第四名，品牌價值推升至歷年最高，也是唯一的半導體公司。