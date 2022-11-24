保加利亞苦等F16 傳法和瑞典可能出租戰機墊檔

保加利亞政府正在等待F-16戰機，就在這段空檔，索菲亞可能即將和瑞典和法國達成協議，以取得過渡戰機。

據《突發防務》（Breaking Defense）網報導，保加利亞之所以可能採購這些戰機，是由於洛克希德馬丁（Lockheed Martin）因新冠肺炎疫情導致的供應商問題，要將原本該在2023年交付的70批次F-16延到2025年交付。而這意味著，直到2028年左右，它們才可能發揮戰力。

1位保加利亞國防部發言人說，由於維修問題，米格（MiG）-29機隊料將從2023年底起，就將壽終正寢，為了汰換這些老舊的戰機，他們將需要「過渡」型戰機。

這位發言人指出，F-16戰機在約2028-2030年徹底發揮戰力前，保加利亞必須用過渡戰機在領空執行空中警戒巡邏任務。索菲亞先後向美國、瑞典、法國、以色列、荷蘭、西班牙和義大利發送信函，詳述可能租賃二手戰機。其中荷蘭、西班牙和義大利都確認，他們無法滿足相關要求。

不過，保加利亞國防部發言人並未說明，美國是怎麼回應的。而美國國務院1名代表說，他們不對「可能/未決的武器移轉」發表評論。而保加利亞國防部發言人說，瑞典和法國已積極回應，雖雙方已展開會談，探討可能性，但尚未獲得任何提案。

分析認為，瑞典可能提供紳寶集團（Saab AB）的JAS 39「獅鷲」（Gripen）C/D，至於法國則可能推「幻象」（Mirage）2000或「飆風」（Rafale ）戰機。不過，兩國政府都尚未回應。

此外，保加利亞為了致力解決MiG-29的維修問題，也和同樣有這款戰機的波蘭會商，或許能想出讓機隊服役到2023年的方式。