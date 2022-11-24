九合一選戰倒數48小時，台中市第四選區市議員候選人邱愛珊說，她即使面臨危機，仍馬不停蹄持續在風雨中爭取民眾的支持，24日陪同台中市長盧秀燕從山城出發，即使過程中遇到大大小小的雨勢，都不減民眾沿街支持的熱情！
邱愛珊指出，她是面臨危機的新人，也透過晚上的直播，讓更多人聽到她的內心話；在后里、豐原的新人非常辛苦，自己是提早耕耘了3年多，才有機會獲得鄉親的初步肯定，被國民黨提名，也反映后里豐原長期沒有新人能夠代表鄉親進入市議會，給大家期待的改變。
邱愛珊表示，她的臉書粉絲專頁擁有2.2萬名追蹤者，其中居住在台中市的比例有77％以上，每次直播都有數百名鄉親同事在線上，觀看次數也都有5000以上，邱愛珊團隊經常透過網路平台來宣傳各項理念及訊息，在該選區除資深民進黨籍的市議員謝志忠比她高以外，是該選區候選人當中具備數一數二的空戰力道。
邱愛珊團隊強調，一開始並未設定什麼樣的目標，就是三年多來見過的每一位鄉親就邀請他們來加入追蹤，因為有持續做、堅持的做，才有這樣的成果。
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