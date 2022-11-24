林為洲認為立法提案立意良善，但卻遭對手斷章取義化為黑函攻擊他。（邱立雅攝）

國民黨竹北市長候選人林為洲24日上午於選民信箱發現攻擊他的文宣，內文指出林為洲在立法院提案為運輸種子的毒販脫罪減刑，指控林為洲竟敢提出這荒謬惡法。對此林為洲前往竹北分局報案，對在文宣上出現的簽名包括竹北市長候選人林冠年等人提告，並駁斥對手「選舉選到沒格調」，把提案內容斷章取義來攻擊他。

林為洲及其團隊24日在選民信箱中發現文宣，內文指控林為洲在2020年於立法院提案「毒品危害防制條例增訂第17條之一條文草案」，是有意為運輸種子的毒販若被抓到後只要說沒賣就可以脫罪減刑，稱林為洲竟然提出荒謬惡法。該文宣背面印有毒品零容忍、不分藍綠白的黨籍代表簽名，包括綠黨召集人陳冠宇、前民眾黨竹北市黨部執行長林冠年、民進黨竹北市東區黨部主任張益豪以及國民黨資深黨員彭勝業之簽名。

林為洲24日上午前往竹北分局報案並對4人提告，他解釋，草案為2020年3月的提案，主要針對毒品人口若願意坦承毒品來源，且經調查後為事實，並抓到正犯、共犯等，法官可酌量減輕刑責，簡單來說就是窩裡反條款、自白，或是汙點證人，但文宣宣稱只要販毒者自稱沒賣就可脫罪，這完全是斷章取義與抹黑。林為洲表示，該項提案目前僅有討論未能處理，也沒通過，暫時擱置在立院。

對於文宣背面有林冠年等人簽名，林為洲也表示將對簽名的4人提告，並特別點名同樣要選竹北市長的林冠年，「選到這樣沒格調」，稱林冠年因酒駕被側消黨籍，如今甘為綠營側翼，他要對林冠年提告誹謗、意圖使人不當選以及妨害選舉。

林冠年則回應表示，毒品防治條例已有窩裡反條款，且持有毒品種子與販賣種子在法律實務上是兩個不同的犯罪行為，林為洲提案讓持有但無販賣種子的罪犯減刑，徒增舉證上的困難，反而使嫌犯更難入罪，實屬惡法。

陳冠宇則表示，林為洲這個修法提案到底對不對？文宣上有立法院的關係文書，相信竹北市民會看，也會有自己的判斷。張益豪回應指出，根據立法院的議案關係文書，林為洲的確有提出這樣的修法提案，身為竹北市民，他公開表達不認同這樣的價值觀。至於所謂國民黨資深黨員，目前國民黨新竹縣黨部表示不知此人是誰。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！