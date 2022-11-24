大陸聊城大學太平洋島國研究中心首席研究員、教授于鐳24日在大陸《環球時報》撰文指出，在全球經濟面臨嚴重衰退風險，供應鏈持續遭受衝擊，包括澳洲在內的西方國家物價大幅攀升的嚴峻情勢下，澳洲政府頻頻展現改善和發展中澳關係意願。澳洲總理艾班尼斯近日表示，《跨太平洋全面進步夥伴協定》（CPTPP）是「被公認的國家」之間的協議，而台灣不屬於此，只能被認為是一個經濟體。他強調澳洲兩黨都支持一個中國政策。釋放出了積極資訊。

中澳關係自2015年底以來急劇下滑，不僅導致兩國在推進全球共治、應對氣變挑戰、推動地區經濟一體化、維護地區和平與穩定等領域的合作不進反退，而且動搖了兩國來之不易的互信基礎，嚴重損害了兩國的經貿互利合作基本盤。

于鐳表示，中澳兩國沒有歷史問題，更無核心利益衝突。相反，兩國在謀求各自經濟發展、人民福祉、地區和平與穩定、全球共治等重大領域有著相似的訴求和主張。兩國2013年宣布攜手共建戰略夥伴關係，一年後，升格為全面戰略夥伴關係。中澳兩國良好的戰略和政治關係為兩國經貿互利合作關係的快速發展奠定了基礎。正是在此期間，《區域全面經濟夥伴協定》、《中澳自貿協定》得以迅速推進或締結；中澳雙邊貿易以年均15％速度快速增長；澳洲對中商品和服務貿易出口額超過其對美、日、英、印出口額之和；中國成為澳最大的出口市場和最大的貿易順差來源國，為澳平衡國際收支、人均增收和提升就業率發揮無可替代的作用。2015年前，澳洲人均國內生產總值曾高達6.5萬美元，是全球最高國家之一。

據澳有關部門統計，澳洲人均每年向中國出口15噸鐵礦石；每戶澳家庭從對中貿易中年均增收近4000美元。難怪冷戰後至2015年，澳歷任總理均珍惜並呵護中澳關係健康發展。冷戰後第一任總理基廷批評敵視中國無異「發瘋」；第二任總理霍華德勸告小布希總統說中國的發展是「機遇」；第三任總理陸克文感謝中國讓澳避過所有經濟危機而持續繁榮；第四任總理吉拉德頂住國內外壓力將兩國關係提升為戰略夥伴關係；第五任總理艾波特進一步將其升格為「全面戰略夥伴關係」。

于鐳認為，令人遺憾的是，澳領導人自2015年底背離初心，執意追隨美國遏中，致中澳關係急劇惡化，經貿互利合作大幅下挫。澳政府以國家安全為由基本阻斷中國投資，中國對澳年度投資由峰值160億澳元急跌至2020年的25億澳元和2021年的7.6億澳元。澳不僅在西方國家中率先禁止華為參與5G建設，甚至荒唐地指責中國留學生都是「間諜」，致使中國赴澳留學生人數急降至歷史最低。

于鐳強調，中澳關係在後冷戰時期起伏的根本因素不在於兩國表象紛爭，而在於澳是否有誠意維護兩國互利合作關係的穩定發展。缺乏誠意的權宜之計或許會帶來短期利益，幫助政黨、政客渡過難關，但會嚴重損害兩國，特別是兩國民眾間來之不易的信任，令兩國關係的未來發展遇到更多的坎坷。希望這次澳方改善中澳關係的意願是真誠的。