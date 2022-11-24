高雄林姓男子和岳父及老婆吵架，一氣之下竟故意抱著出生才44天的男嬰撞向自己的腳，害男嬰頭部骨折重傷，送醫急救不治，高雄地檢署依家暴傷害致死罪起訴。

今年7月16日凌晨1點多，高雄市大寮區一名男嬰無呼吸心跳，被趕緊送往高雄長庚醫院急救，不久便宣告不治。醫護人員發現，男嬰體重只有2200公克，脖子疑有勒痕，臀部瘀青且皮膚不完整，懷疑男嬰受虐，便通報社會局，檢警也介入調查。

林男和妻子已育有2子，兩人都說男嬰是翻身時自摔受傷。檢方訊後，請回林姓夫婦並限制住居。但法醫解剖發現，男嬰顱骨骨折出血、腦壓過大造成死亡，而且男嬰除了頸部勒痕，顱骨、肋骨和手骨都有新、舊骨折傷痕，臀部還出現縟瘡。

「他們都不諒解我！」檢方傳訊林姓夫婦出庭說明時，林男表示婚前就遭岳父針對，結婚後一直住在岳父家，也常遭岳父指責，最近又有整修房屋的經濟壓力，向民間借貸公司借了4萬元，但利滾利之下變成19萬元，心煩意亂下才會出手搖晃小孩，太太並不知道。

檢方偵訊時，林男坦承因工作、和岳父吵架壓力大，剛好小男嬰爆哭，他氣得直接讓男嬰的頭撞向他的大腿，害男嬰顱骨骨折、腦出血，引發中樞衰竭、傷重不治。

檢方依家暴傷害致死罪起訴林男，移審法院後裁定續押，林男另兩名幼子事發後已由社會局緊急安置。