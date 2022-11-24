民進黨屏東縣長候選人周春米表示，「追追追」是她七年前就任不分區立委時，屏東縣長潘孟安交付她的任務，如今選戰進入倒數，她仍「追追追」，一鄉鎮走過一鄉鎮，爭取每位鄉親的認同。

周春米昨(23)日深夜在臉書透露，她七年前就任不分區立委時，潘孟安交付她「追追追」的任務，不只是爭取重大建設，也跑遍屏東各鄉鎮，現在，選戰倒數衝刺，周春米也持續「追追追」，一鄉鎮走過一鄉鎮，爭取每位鄉親的認同。周春米說行程再滿都不累，即將進入決戰48小時，行程衝衝衝。

周春米說她從早上2點半開始掃街，走進市場，站在車站，直到深夜，雖然生理時鐘大亂，腦筋轉個不停，但她知道時間不等人，屏東的進步也不能停下，為了關鍵未來，她要堅定向前行。針對潘孟安說知道屏東的資源不多，所以拚盡全力向中央爭取資源，在有限資源下，屏東鑿出自己的路，周春米表示，她很榮幸可以陪伴屏東隊在中央走闖，隨時跟縣府團隊保持聯絡，「我告訴自己，不能辜負鄉親的期待，使命必達」。

周春米也提到，最近跑鐵人行程的時候，常有鄉親送上提振精神的補給品，雖然連喝的時間都沒有，但其實收到這些心意，就已經讓她充滿電，看到鄉親誠摯的眼神，讓周春米知道，要團結屏東，當全民認同的縣長。周春米感謝潘孟安和她分進合擊，分別到各鄉鎮跟鄉親拜託，合體時屏東隊信心更加倍，「就跟1126投票一樣，一定要大家一票拉一票，肯定屏東8年的榮耀，讓春米接棒繼續延續驕傲」。

周春米表示，要請大家跟她一起「心頭抓乎定，堅定向前行」。周春米說大家都是守護榮耀的屏東隊，必須堅定信心，才能在最後一哩路堅持到底，讓屏東向前，屏東Ok！