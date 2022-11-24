台北市長選舉投票進入倒數。無黨籍市長候選人黃珊珊今（24）日在臉書發文喊話市民，指每人都可以是改寫台灣歷史的一份子，只要選擇最有料的市長，「你會贏，台北就會贏，黃珊珊一定會贏」。

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黃珊珊表示，不分政黨，包括議員和里長，很多人都對她保持善意，甚至大方肯定，這在台灣政壇應很罕見。她也提到，二十幾年來參加選舉最大的原則，就是不為難、逼迫任何人，而這也是讓她交到很多朋友的原因​。

然而，黃珊珊話鋒一轉，直言國民兩黨提名的候選人都是未經程序正義的特權份子。她狠批，國民黨從馬英九、郝龍斌、連勝文、丁守中，到現在的候選人都是政二代，而民進黨的候選人更是由高層欽點，不管仇恨值有多高。但黃珊珊指出，自己是靠著二十幾年的努力，和在台北市副市長任內所累積的能量參選市長，且這更是她自己的決定，不受任何人影響。

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黃珊珊強調，當她一當選，台灣的政治學教科書都得全部重新改寫。就和美國期中選舉一樣，是年輕人踴躍投票的結果，也完全打破預測，所以市民的一票，可以讓名嘴、專家全部跌破眼鏡。

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最後黃珊珊喊話市民，「你我都可以是改寫台灣歷史的一份子」，要讓世界看見台灣、就是要讓她當選，讓世界看見，台北人可以讓一個沒有政黨資源、但有能力的人當選市長，也讓世界知道，台灣有真正的民主。