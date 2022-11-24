前新竹市長林智堅台大論文風波餘波盪漾。國安局長陳明通被爆料，在指導林智堅論文前後，收受企業高達400萬元捐款，質疑兩者有關聯，陳明通卻透過律師表示將對爆料鄉民提起訴訟。台北市議員王鴻薇今痛批，怎麼不對著王鴻薇來？只會欺負一般鄉民，算什麼國安局長，這筆錢是買學位？贊助研究？還是買官？請陳明通交代好幾個百萬資金來源和流向。

王鴻薇直言，爆料人連對帳單、日期、收據都貼出來了，陳明通不正面跟所有人說明，卻想用司法手段威逼別人，這種方式嚇不倒人的。她爆料前新竹市長林智堅抄襲案，林智堅第一時間也告她，現在林智堅兩個碩士都被撤銷，「陳明通的行為，跟他的學生如出一徹。」

王鴻薇也提出，林智堅台大論文開始寫作（抄襲）到口試完成期間發生這2筆捐款，而余政煌計畫口試2016年03月22日通過，陳榮泉2016年3月23日隔天捐款200萬，請問陳明通在學倫會報告時，有無主動報告這筆時間點這麼巧合的資金，並說明有沒有關聯？還是陳明通覺得這件事不重要，不需要說明？

王鴻薇也說，這筆捐款在台大會計項目都還沒出來，就指名捐給「陳明通－兩岸談判研究團隊」專用，連研究項目都還沒明確開始就急著給錢，陳榮泉是為了研究贊助給的嗎？而且經過媒體人張禹宣查證，唯一在網路上查到的一筆花費，卻是在捐款同年6月以勞務方式，發包給特定民調公司，到底這筆錢拿去做什麼？

王鴻薇質疑，如果真的是贊助研究，絕對可以光明正大，為何陳榮泉、新竹物流都要以台大之友的方式，匿名捐贈，捐完這筆錢後，陳榮泉就從新竹物流營運長高升成為新竹科學城物流董事，這跟這筆錢有沒有關係？

王鴻薇表示，陳明通今天在立委馬文君質詢時400萬一事，突然說自己被逼，陳教授只好違憲回答，自爆說為了大陸研究中心不只收了幾百萬是好幾個幾百萬，那好幾個百萬是什麼錢？來源是哪裡？又流向哪裡？

王鴻薇強調，這4個問題，陳明通請直接回答，這筆錢是買官？買學位？還是贊助研究？研究支出為何？400萬剩下去了哪裡？請陳明通正面回答，有種就告王鴻薇不要嚇唬老百姓。