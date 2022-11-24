孩童當一日小小消防員。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

防火防災觀念從小紮根，高雄市政府消防局第五大隊茄萣消防分隊到幼兒園舉辦宣導體驗活動，孩子們穿上小小消防衣，在消防員的指導下使用水柱，模樣相當可愛，最重要的事宣導教官分享遇到火災時的緊急應變及處置作為，從小學習正確消防知識。

孩童們穿上小小消防衣，在消防員的指導下使用水柱，這是高雄市茄萣區私立聖公會幼兒園於22日舉辦消防宣導體驗活動，由高雄市政府消防局第五大隊茄萣消防分隊宣導教官前往分享防火、防災及救護知識。

宣導教官分享遇到火災時的緊急應變及處置作為，如發現火災要大喊 「失火了！」，通知大人發生火災了；若是發生火災，不能往上跑，要選擇適當的房間關門待救、遠離濃煙等防火知識；另外，也提醒不能隨意撥打及濫用119電話，不要將救護車當成計程車，在路上若遇到救護車，一定要禮讓救護車，珍惜救護資源，將資源留給真正需要的人。

參與消防體驗活動的小朋友們，透過與消防人員的互動，從趣味中學習到滿滿的消防知識，建立正確的防火防災觀念及瞭解消防工作的重要性。