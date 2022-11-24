台南柳營奇美醫院急診室日前出現2名類似心肌梗塞患者，一名男子因胸悶不適馬上就醫，成功撿回一命；另一名青壯男子也出現胸悶時，卻未立即就醫，直到昏厥無心跳後緊急送醫，但已回天乏術，柳營奇美心臟血管內科醫師鐘國瑋指出，這2人同為心肌梗塞，生死卻大不相同，差別在於搶救時機，另近來天氣乍暖還寒，更須慎防心肌梗塞突襲。

鐘國瑋指出，發生心肌梗塞，就像時間和死神賽跑，越早就醫治療，挽回生命機會就愈高。一般來說，病人送達急診10分鐘內須完成診斷，30分鐘內需開始施行心導管手術，90分鐘內需打通阻塞的血管，解除當下危機。若心肌梗塞超過8小時，就會因為心臟肌肉缺血，導致肌肉壞死或纖維化，造成心臟缺損不可逆的後果。

鐘國瑋提到，心肌梗塞好發於冬季，發生前的典型症狀是胸悶、胸痛、呼吸急促、冒冷汗等；除天氣寒冷易引發心肌梗塞外，在秋冬或冬春交替之際，氣溫忽冷忽熱，也會增加心臟血管的負擔，進而引發心肌梗塞。因此，只要出現典型症狀，一定要馬上就醫，一旦稍有延遲，就可能出現生命危險。

鐘國瑋提醒，過去有冠狀動脈疾病或開刀治療後的病人，更要注意身體保養、不要抽菸、預防三高，同時維持適當運動，保持心情愉快，減少血壓波動太大，就能將心肌梗塞發生的機率降至最低。