立委徐志榮呼籲選民選擇善良、守住藍天。（謝明俊攝）

老縣長傅學鵬相信謝福弘終能勝選。（謝明俊攝）

苗栗市長邱鎮軍強調要下架民進黨，只有靠國民黨。（謝明俊攝）

選舉倒數48小時，國民黨苗栗縣長候選人謝福弘持續以車隊在街頭強力號召藍營支持者，競選總部同時將在選前之夜，號召一向理性低調的知識藍站出來用選票強力表態，凝聚國民黨的力量，一起教訓傲慢的民進黨，同時也要拒絕長久危害苗栗的砂石黑暗勢力，集中選票讓國民黨的謝福弘進到縣府，為苗栗開展幸福藍圖，馬英九也將親臨苗栗擔任助選指揮官，親自懇託鄉親守住藍天，守住善良。

謝福弘競選總部24日上午召開選前之夜記者會，由前縣長傅學鵬、立委徐志榮及苗栗市長邱鎮軍及競總發言人陳星宇共同主持。徐志榮表示，民進黨6年來的執政，遇到中共軍機越過中線繞台，大家人心遑遑，大家荷包縮水，詐騙集團每天電話接不完，高端疫苗的弊端，還有先前同性婚姻合法、年金等等，讓老百姓怨聲載道，所以我們2024一定要下架民進黨，當然2022的苗栗縣就要守住藍天，一直號稱是藍軍的鍾議長，違紀參選又跟黨提名的候選人對幹，如何稱自己為藍軍？甚至鍾東錦捨棄國民黨有那麼多優秀的市長如侯友宜、盧秀燕等不請益，反而向柯文哲請益，徐志榮質疑鍾東錦是藍的嗎？因此，要守住苗栗藍天，唯一支持國民黨提名的謝福弘。

前縣長傅學鵬則表示，這段時間綠軍與黑軍互鬥，卻讓人發現他們私下是藕斷絲連，唯一只有謝福弘是清清白白，這段時間他跑遍18鄉鎮市各地與基層百姓接觸，感受到鍾東錦財力雄厚，操控民調，相對的謝福弘雖然民調低，卻受到各地百姓的熱烈支持，雖然有些人不便公開表態，但私底下都表態一定支持2號的意思，前總統馬英九來苗栗4次力挺謝福弘，就是證明謝福弘是正藍軍，我們自己對18鄉鎮市估票，謝福弘一定會高票當選。

苗栗市長邱鎮軍則強調，要打敗民進黨，就只有國民黨，無黨籍是絕對不可能打敗民進黨，選舉還有2天，大家一定要來支持正藍軍，一起來守護苗栗。

競總表示，25日的選前之夜，前總統馬英九將擔任助選指揮官，在傍晚先陪同謝福弘在苗栗縣進行車隊遊行拜票，親自向下班民眾請託喊話，接著再到晚會現場擔任開場嘉賓，呼喚藍營支持者一起堅定投藍。由於前總統馬英九非常重視苗栗，至今已經第4度到苗栗為謝福弘助選，呼籲支持者必須守住苗栗的藍天。

競總指出，緊接著國民黨副主席連勝文也將接棒號召苗栗的青壯年藍軍聯手抗綠，一齊拒絕擋疫苗、護高端、抄論文、顛倒黑白的民進黨，用國民黨的勝選教訓民進黨執政的傲慢。

除了要下架民進黨，謝福弘更強調要下架與砂石黑金違法勾結的暗黑勢力，尤其是鍾東錦自己承認曾經擔任前議長游忠鈿的白手套，代收1000萬的公關費協助通霄垃圾掩埋場興建過關，現在已經被檢方分案調查，就是為私利出賣苗栗人的証明。苗栗選民不笨也不瞎，怎麼會容許黑金當家？如果讓前科累累的黑金候選人入主縣府，不但是道德的崩壞，也是苗栗的悲哀，到時苗栗人的臉要往哪擺？

而且這次徐定禎和鍾東錦為了選舉吵架互揭瘡疤，大家才知道除了鍾東錦就是砂石業者，為了賺黑心錢不惜公然違法，違法事跡已經一一被檢方分案調查，而徐定禎不但跟砂石業者關係密切，跟鍾東錦甚至也是兄弟老友，這種黑金砂石一家親，理智的選民怎麼投得下去。加上鍾東錦隱䁥自己暴力前科，還不斷對公開評論他前科的網友提告，就怕他的黑歷史被揭穿，這種沒有誠信還惡整選民的人，理智的選民怎麼投得下去。

謝福弘表示苗栗民眾已經厭惡砂石黑金勾結派系危害苗栗，只有喚回選民的善良和理智投給善良、正直、負責的人，才能拯救苗栗的未來。國民黨提名清白的謝福弘，就是堅守對苗栗鄉親的承諾，謝福弘期望一向理性低調的知識藍站出來用選票強力表態，將國民黨的謝福弘當縣長為民眾把關，不讓苗栗再成為黑金宰割的肥肉。