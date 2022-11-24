今年縣市長選舉，台積電設廠議題，成為民進黨在桃園市、台南市與高雄市催票主攻議題之一。高雄市前市長韓國瑜今揶揄，國民黨有黃復興黨部鐵票部隊，民進黨現在把台積電變成民進黨的黃復興，哪個縣市有需要就把台積電抬出來。

韓國瑜表示，台積電都往美國去了，民進黨還不停在宣揚台積電是他們的功勞，選舉過程一直喊台積電設廠，把台積電這麼棒的企業變成選舉工具，揶揄若澎湖等縣市有需要，民進黨也恐會宣布台積電要到當地設廠，把台積電大卸八塊。