台北捷運公司在劍潭站推動TOD（大眾運輸導向發展）開發案，規畫興建18層樓的複合式大樓，遭質疑破壞景觀、造成衝擊交通。該案今年10月已通過台北市都市設計審議委員會，北捷今針對修正部分再提報告案，不少建築及環境保護專家到場發言反對，要求都審會撤銷審議結果，但都審會仍決議維持原會議結論。

北捷說明，本案已通過都市設計審議程序，過程中廣泛徵求當地居民、專家意見，並邀請反對者諮詢，已改採建築立面背景式設計融入都市地景，調整大樓立面綠化及色調，增加地面層開放空間。

北捷強調，預估大樓內辦公人員搭乘大眾運輸比例將高達70％，且會建置汽車停車位，因此並不影響士林天母地區交通，至於都市景觀風貌破壞的說法，則無客觀標準，北捷已調降大樓高度、降低景觀衝擊。

中華民國都市設計學會理事長梁豫漳率先發言，表示該案開發量體過於高大，嚴重破壞圓山地區人文自然的都市景觀，將阻斷綠廊延續和視覺穿透性，且在既有的壅塞路徑上，恐造成更多的人車交通衝擊，批評沒有地區整體開發策略計畫，也缺乏公共利益價值，違反都市計畫原意。

國立台北科技大學建築系副教授林靜娟認為，台北身為首善之都應更珍惜地理環境，不該犧牲市民所擁有的公共財，只為填補北捷的虧損，她呼籲應回歸專業討論，別讓不可逆的開發破壞城市重要的人文脈絡。

不過，當地的承德里長陳洲平主張，里內居民皆對此案樂觀其成，認為可帶動當地發展、不該被阻礙，希望此案盡快進行、不要拖延，並質疑反對的專家學者都沒有住當地，卻要干涉當地的發展。

都審會主席、都發局長黃一平指出，該案今年10月已通過，北捷今天只是針對細部設計調整進行報告，因此會依據上次審議結果繼續進行，北捷將依照程序申請建照。