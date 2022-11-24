北市一名感情騙子，謊稱自己是憲兵情治人員，2018年與妻子婚後住在岳父位在新北市汐止的房子，卻因妻子不願向岳父借錢供他花用，離家不知去向3年之久，妻子後來發現先生只是大樓保全員，以無正當理由拒絕履行同居義務訴請離婚，士林地院判決兩人離婚。

感情騙子2018年7月28日與妻子結婚，並聲稱自己是憲兵情治人員，發送高雄市後備憲兵聯絡中心識別證的照片，及傳訊給妻子「老婆：我MILITARY.POLICE高雄憲兵隊餐會」、「長官請我們外勤人員毒品破案慶功宴唱歌」、「因為破案我很高興歡場喝啤酒」，還說電視台有播報，槍枝與毒品的案件，他都是幕後功臣，塑造自己是英雄的形象。

但實則男子是看上妻子有房，要求她向岳父借錢，發覺妻子不似想像中富有，編造謊言要返回高雄過母親節，從此音訊全無，消失不見，妻子聯繫不上，經過3年終忍無可忍，向法院訴請離婚。法院調閱騙子的勞保資料，發現他在高雄市、台南市擔任保全工作，認定先生確實積極欺瞞妻子，兩造互信基礎已蕩然無存，判決2人離婚。