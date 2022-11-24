馬來西亞網紅蕭佩兒，擁有超兇上圍和火辣的魔鬼身材，被封為「大馬波神」，至今Instagram狂吸2003萬粉絲追蹤，人氣連大咖明星都望塵莫及，近日她分享在地鐵拍攝的小影片，只見她對著鏡頭做出撩人的動作，大秀好身材，影片一曝光便吸引9.5萬人按讚。

蕭佩兒昨近日在IG上分享一段影片，她在貼文中寫下：「下一個目的地」，並分享約20秒的影片，只見蕭佩兒身處地鐵站，甚至能看到後面的列車呼嘯而過，她穿著黃色絲質的洋裝，胸前深V的剪裁，露出深邃的事業線，甚至還可以看到黑色的蕾絲內衣，她也用雙手將長髮撩起，姿態相當性感。

蕭佩兒原先以清純形象為主，但贏得國際性網紅獎項後，而隨著人氣飆高，她也逐漸改變風格，開始以各種大膽誘人的穿搭吸引粉絲的目光，成功讓她的IG粉絲數飆破1866萬，更被媒體封為「大馬波神」，連曾經教過她的老師都很訝異，當年那個內向乖巧的女孩去哪了。

蕭佩兒以性感的風格著名，今年四月至越南旅遊時，上半身穿著當地傳統服裝「Au Dai」，下半身竟只穿一件丁字褲，讓當地居民直批「不尊重文化」，但她似乎毫不在，前往英國旅遊時，竟在大英博物館、溫莎城堡等知名景點，拍攝裸露照片，又再次遭當地網友狠批，不過仍有許多粉絲力挺她是在「展現藝術」。