新竹縣竹北市54歲張姓男子23日下午胸痛求救119，救護人員到場後，發現男子彎腰撫胸、呼吸急促冒冷汗，又出現低血壓、血液循環不佳等症狀，發現是心肌梗塞，立刻送往中國醫藥大學新竹附設醫院救治，沒想到到院後男子失去意識，無呼吸心跳，經急救後撿回一命。

張姓男子因胸痛求救119，光明高級救護分隊高級救護技術員黃皓賓和同仁黃俊儒到場後，發現男子彎腰撫胸、呼吸急促又冒冷汗，進一步評估又出現低血壓、血液循環不佳等症狀。黃皓賓警覺這是急性心肌梗塞的典型症候，立刻以12導程心電圖機監測，果然呈現急性心肌梗塞「急性ST段抬高、下心壁梗塞」的警示。

黃皓賓當下給予患者氧氣及靜脈輸液治療，意識清楚的張男還表示要自行上救護車，黃皓賓回覆千萬不可，便和黃俊儒及救護義消曾家慶邊安撫患者，同時小心翼翼用搬運椅將患者移動至擔架床上。黃皓賓說，救護車上男子仍可對話，說自己疼痛稍微緩解，但到醫院後張男卻意識急遽轉變無脈搏呼吸。

急診室當下即啟動急救團隊，監測心律呈現致命性的心室纖維顫動，電擊去顫一次後男子恢復意識，不過因為CPR的按壓和電擊造成劇烈疼痛，男子情緒激動大聲叫喊、揮動雙手，經安撫後男子才逐漸冷靜。

急診室醫師王振憲表示，張男是嚴重下壁心肌梗塞，立刻安排心導管手術，12分鐘後血管順利疏通，男子總算脫離險境。王振憲解釋，心肌梗塞指的是心臟的冠狀動脈發生阻塞，進而無法供應心臟細胞養分造成心肌壞死，所以一但阻塞就有致命性的危險，幾分鐘內就可能喪命。

王振憲表示，患者能成功走出鬼門關歸因光明高級救護隊同仁能即時判別出急性心肌梗塞，並正確給予氧氣、輸液治療，更重要的是送往能處置心肌梗塞的專責醫院，縮短救治時間。

王振憲表示，進入秋冬季節，隨著氣溫的驟降，心肌梗塞的發生率也隨之提升，提醒民眾維持均衡飲食、養成良好生活習慣，不要抽煙、喝酒、熬夜，一但出現胸悶、胸痛、背部疼痛、手麻等症狀，要及早就醫，以免憾事發生。