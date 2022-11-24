澎湃新聞24日報導，浙江省郵政管理局官網透露，浙江省對於屬地政府假藉防疫、層層加碼，違規關停省、市、縣級郵件快件分撥中心狀況，予以扣分，以保障郵政快遞服務暢通。浙江因此成為大陸全國首個將違規關停郵政快遞分撥中心工作與地方政府考核掛鉤的省分。

官方統計數據顯示，今年前三季，郵政行業寄遞業務量和行業業務收入分別完成1013.1億件和9951.0億元，同比分別增長5.2％和7.2％。其中，第三季郵政行業寄遞業務量和業務收入分別完成358.8億件和3407.9億元，同比分別增長5.2％和8.7％，增速較第二季分別提升5.2個和5.5個百分點。

浙江省郵政管理局官網23日發布消息稱，浙江局根據大陸國家郵政局和省委省政府統一部署，堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，細化全省郵政快遞業基礎設施關停關閉處理流程，保障郵政快遞服務暢通。

一是制定指引及時部署。結合浙江省實際和最新疫情防控政策，制定印發《浙江省郵政快遞行業基礎設施關停關閉處理流程指引》，進一步細化明確省、市級（際）郵件快件分撥中心標準，規範關停關閉省內郵政快遞分撥中心流程。

二是納入考核助推落地。分管副省長高興夫專門就規範關停關閉郵政快遞分撥中心工作作出批示，浙江局主動對接省疫情防控部門，將相關工作落實納入浙江省統籌疫情防控和經濟社會發展考核，對屬地政府違規關停省、市、縣級郵件快件分撥中心的，在「統籌疫情應急處置與經濟社會發展考核指標體系」中予以扣分，為大陸全國首個將違規關停分撥中心工作與地方政府考核掛鉤的省分。

三是加強防控暢通服務。強化省際幹線司乘人員、新招錄人員健康管理、加強處理場所非自有員工同標管理、涉疫地區加密核酸檢測等重點環節疫情防控工作，10月以來，行業未發生聚集性疫情。做好保供企業重點物資運輸車輛通行證審批工作，「應審盡審、應批盡批」，截至目前已審批通行證8722張，解決快遞企業幹線運輸車輛通行保障難題。開展全省分撥中心關停情況摸排，未發現有省內郵政快遞分撥中心的被違規關停關閉情況，有力地保障了雙十一業務旺季期間全省日均1.15億件的快件流通。

此前，大陸國家郵政局11月18日召開郵政業應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議，進一步貫徹落實中央政治局常務委員會會議部署，落實國務院聯防聯控機制二十條優化措施要求，就科學精準做好行業疫情防控工作進行再動員再部署。

會議上提到，要加強與地方的對接協調，強化協同聯動，及時打通堵點卡點，重點維護郵政快遞基礎設施正常運行，保障寄遞服務通暢。對已經關停的，滿足解封條件的要盡快有序解封；對承擔防疫物資、民生物資和重要生產生活物資寄遞的，要按程序優先解封。