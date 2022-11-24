國立中山大學劇場藝術學系本學年兩檔畢製戲劇作品《最後的遺言》、《目前想不到》25至27日、12月2至4日兩週末接連登場，學生團隊用黑色幽默、記者的生活視角，帶領觀眾反思生活及生命的意義。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

國立中山大學劇場藝術學系本學年兩檔畢製戲劇作品《最後的遺言》、《目前想不到》25至27日、12月2至4日兩週末接連登場，學生團隊用黑色幽默、記者的生活視角，帶領觀眾反思生活及生命的意義。

《最後的遺言》為黑色懸疑喜劇，內容融合了文學，家庭，生死，邏輯辯證等多元要素，內容雖圍繞死亡卻不沉重。團隊認為，死前的最後一句是遺言，而死後，活著時的每一句都是遺言。需要思考汲汲營營的社會中，每天所忙碌追求的事物，在生命結束後代表什麼。

該劇學生導演、中山劇藝系大四李峻權表示，人總是在要面對死亡前才想著要留下些什麼，卻忘了生活早已在生命中留下了各種痕跡。他希望觀眾能從這一部在歡笑中帶有淚水的故事，獲得更多對於生命的思考和想法。

《目前想不到》的主角史誠彬是一名記者，記錄了社會上每天發生的事件，卻無法掌握自己身邊最重要的人事物，忽略了家庭和生活中的各種細節，這個行業面臨的種種壓榨他的身心，他從12樓一躍而下，結果傷及頭部，完全失去記憶的他進入了自己的大腦中，真實和想像的記憶交錯。

該劇學生導演、中山劇藝系四年級的劉俊宏表示，作品透過非寫實的手法來拼湊若有似無的記憶片段，讓觀眾霧裡看花的同時卻也感覺怪異的氛圍環繞其中，並以嶄新的視角讓觀眾逐漸明白主角正在失去自己的記憶，希望在觀賞戲劇的過程中除了能得到娛樂效果之外，也能帶來警訊，給予觀眾對於自身的現狀與社會環境的反思，重新檢視自己是否早已因為忙碌的活著而遺失了自我，珍惜每一分活著的當下。

中山大學劇藝系助理教授杜思慧表示，兩檔畢業製作可以感受到生命和生活的重要性，也希望藉由這兩檔戲劇作品，能夠使每個人留下深刻的感觸，進而開始留意生活中的小細節、對於生命有更多的思考與想法。