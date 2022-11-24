BA.5次世代疫苗再到貨！中央流行疫情指揮中心表示，莫德納次世代BA.5雙價疫苗共61.3萬劑，已於今天上午抵達桃園國際機場，為我國採購之第二批，預計經封緘檢驗後，於12月2日配送至各縣市。

中央流行疫情指揮中心今(24)日表示，今(2022)年採購之第二批Moderna次世代 BA.4/5雙價疫苗61.3萬劑，於今日上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供民眾接種追加劑使用。本批疫苗效期至明年（2023）6月12日。

目前國內提供2款次世代疫苗，分別為莫德納BA.1和BA.5疫苗。指揮中心指出，迄今次世代雙價疫苗共431.6萬劑到貨，分別為BA.1雙價疫苗299.9萬劑，以及BA.4/5雙價疫苗131.7萬劑。

首批莫德納BA.5雙價次世代疫苗共70.3萬劑，完成封緘檢驗後，已於18日配發至各縣市，開打即將滿1周。指揮中心統計，昨天（23）共接種2萬2881人次，目前累計接種10萬258人次。

至於國內整體新冠疫苗接種情形，目前第一劑接種率為94％，第二劑88.5％、追加劑74.2％、第二次追加劑17.1％。