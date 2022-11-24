2022卡達世界盃足球賽亞洲球隊大放異彩，沙烏地阿拉伯與日本首戰都有精彩演出，今天晚間9時換「紅魔」韓國隊亮相，首戰遭遇南美強權烏拉圭隊，外界關注韓國能否再創驚奇。

瑞士隊晚間6時將迎戰非洲雄獅喀麥隆隊，而另一場觀戰焦點之一是韓國球星「歐巴」孫興慜手術後身手是否依舊。

孫興慜效力英格蘭足球超級聯賽（Premier League）托登罕熱刺隊（Tottenham Hotspur），國際足總世界盃（FIFA World Cup）前在歐洲冠軍聯賽（European Champions League）16強眼窩受重創骨折，於接受手術治療後仍表態不惜一切代價再站上世界盃舞台。

賽前雖遭逢主力受傷利空，但韓國不絕望，今年卡達彷彿是亞洲球隊幸運地，包括沙烏地阿拉伯首役以2比1擊敗阿根廷隊，日本昨天也以2比1逆轉勝德國隊，雙雙譜出大驚奇。

至於兩度在世界盃奪冠的烏拉圭4年前世界盃止步8強，去年球隊撤換執教達15年的總教練塔巴雷斯（Oscar Tabarez），改由47歲阿隆索（Diego Alonso）接掌兵符，球隊也有新氣象，唯一不變的是球隊核心仍是王牌前鋒蘇亞雷斯（Luis Suarez）。

烏拉圭去年世界盃資格賽連4場失利，包括1比3輸給巴西隊及0比3慘敗玻利維亞隊，阿隆索上台後，率球隊拉出4連勝走出陰霾，證明仍是南美頂級足球勁旅，且在阿隆索執教後9場比賽總共僅失2球。