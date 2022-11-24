後龍鎮長選戰競爭白熱化，角逐鎮長寶座的候選人謝清輝及蔡坤松打得難分難解，實力相當。24日上午，謝清輝在律師陪同下，前往苗栗地檢署按鈴控告對手蔡坤松及蔡陣營總幹事蔡易謀，多次在選舉場合指稱謝清輝涉嫌買票等情事，涉嫌違反選罷法及誹謗等罪嫌。

謝清輝表示，自投入選舉以來，秉持清白參選的宗旨，不抹黑、不操作負面選舉。所提政見著重規劃後龍全鎮鄉親建設福祉，但仍被對手利用自辦政見說明會機會肆意汙衊，更未經查證，便指稱謝清輝買票。這些都是與事實不符的陳述，嚴重傷害謝清輝的聲譽及刻意誤導選民對真相的判斷，企圖影響後龍鎮長選情走向。

謝清輝強調，為端正後龍選舉風氣，不容對手陣營以不實謠言，企圖影響廣大選民誤判，以達成其欺瞞選民真相，進而誤投選票的算計歪風，有必要藉由司法伸張正義、還謝清輝與後龍鄉親一個公道！況且日前對手被人舉證歷歷涉嫌賄選，足見其習以惡質手段操弄選舉。

謝清輝呼籲鄉親，投票日在即，後龍鎮選舉歷年都有對手出奧步的紀錄，他要懇請鄉親，若有任何有心人，假冒謝清輝團隊名義進行違法競選，請鄉親即刻報警，這一定是栽贓的做法，請鄉親切勿輕放，謝清輝絕對清清白白參選，一定要讓奧步選舉的風氣，在後龍從此杜絕。