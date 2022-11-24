中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨預告，將在12月初實施第1階段口罩鬆綁措施，室外除了擁擠場合外，可免戴口罩，但室內須維持戴口罩。對於歲末年終的大型戶外活動，醫療應變組副組長羅一鈞今日表示，不會在口罩鬆綁第1階段一次宣布，會看疫情狀況。

羅一鈞表示，昨天指揮官提及鬆綁的條件，包括疫情趨緩、醫療量能許可、呼吸道融合病毒（RSV）及流感的走勢OK，若符合就宣布第1階段鬆綁。

針對跨年、歲末年終的大型活動，羅一鈞表示，要看疫情、有沒有變異株引起流行、呼吸道病毒有無反彈等，再進行管制方式的討論，但不會在針第1階段一次宣布。

羅一鈞說，過去2年到12月中都會公布歲末年終的大型戶外、室內活動管制措施，去年曾經禁止販售飲食，要求全面戴口罩等，今年社區的管制已較去年、前年鬆綁，會看疫情狀況，有必要才會做出一些比一般社區管制的措施，不過也不會過於嚴格。