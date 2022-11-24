汪小菲和女星大S徐熙媛離婚1年，因被控告未付500多萬費用，一連在微博發出20多篇文發洩不滿情緒，砲火猛烈使小S和S媽無一倖免，連汪母張蘭也加入戰局。近來PTT鄉民見昔日夫妻鬧翻，挖出已故作家李敖12年前對「大汪戀」的神預測，還說道「大師是不是真的很厲害，求掛」，立刻讓所有人猛點頭贊同。

原PO在PTT八卦版放上2010年李敖到《綜藝大哥大》的節目片段，當年「京城四少」汪小菲和大S相戀49天就閃婚，震驚演藝圈，當時，主持人張菲就提問對大汪戀的看法，李敖立刻搖頭說：「不看好」，嚇得張菲驚問：「這麼直接喔」，李敖也做出解釋：「因為演藝人員跟豪門的這個婚姻很少成功的」。

接著，張菲追問有無成功案例？李敖則認為彭雪芬算成功的，但他也提到彭雪芬在家中「受盡了婆婆的氣」，但那是她很能夠忍耐；反觀大S，應不太能接受「女強人」張蘭的行事作風，同樣很強的S媽亦會保護大S。接著吐出一段話：「所以我們很快就看到了，海峽兩岸，兩位媽媽的大對決！」，還說道：「好戲連台，敬請期待！」

如今看到汪小菲和大S婚姻破局，有網友就說「真神準耶」、「神預測」，不過也有不少人吐槽：「不看好也十幾年了」、「哪天林志玲離婚，宅宅們也會說早就不看好惹」、「李敖當面評小S，帝寶還沒到手要忍忍」、「其實...當時大部份人都不看好」、「只是沒人問而已」。