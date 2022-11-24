正值大陸疫情達到高峰、官方持續強調動態清零之際，兩家陸媒今（24）日釋出醫學專家說法，稱「學界並未確認新冠有後遺症」、「青年學生不必擔心近期Omicron變異株對健康的損害」等，與過往批評國外躺平、導致後遺症「惡果」的態度大相逕庭。

南方報業新聞客户端「南方＋」今日報導，廣州中山大學附屬第三醫院感染科教授、廣州市黃埔方艙醫院總領隊崇雨田強調，「目前學界並未確認新冠肺炎有後遺症。」該則新聞於今日下午1時許進入百度熱搜前十名。

崇雨田指出，有的病人的臨床表現可能持續比較長，比如味覺嗅覺喪失、關節痛、記憶力下降、胸口疼痛、咳嗽等，有的學者把這些稱為「長新冠」，但不一定能將其歸類為新冠肺炎的後遺症。

崇雨田續稱，「當前，我們對新冠病毒的認識還不夠深入，對康復者的觀察時間還不夠長。因此，新冠肺炎是不是有後遺症、有什麼樣的後遺症，在科學上還有不同的看法，仍有待臨床的進一步證實。目前學界並未確認新冠肺炎有後遺症。」

不約而同地，澎湃新聞旗下「七環視頻」同日播出武漢大學公共衛生學院教授譚曉東的影片採訪。譚曉東稱，在武漢近期所引起的流行病株主要是Omicron變異株5.2系列，其生物學特徵為傳染性極快、傳播力很強，雖需高度關注，但是「對健康的危害有限」。

譚曉東表示，綜合流行病學調查結果，近期Omicron變異株主要引起上呼吸道症狀，以無症狀感染者居多。極少數的重症病例，主要為由基礎性疾病所引發的人群。

譚曉東表示，對武漢大學來說，尤其對青年學生來說，Omicron變異株5.2系列對健康的損害，「大家完全可以不必太過於擔心」。