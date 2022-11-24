0918強震造成花東地區多處損害，經傅崐萁在立法院質詢蘇貞昌院長、陪同蘇院長場勘災，以及在玉里舉行 「 立法院交通委員會考察花蓮0918震後災區重建」座談會、縣長徐榛蔚為民請命爭取中央災損補助，獲行政院核定約新台幣38億元，協助花東玉長大橋、寶華大橋等4座橋梁與學校等，共計226項設施重建。

行政院公共工程委員會主委吳澤成今天表示，0918強震造成花蓮縣、台東縣的高寮大橋、玉長大橋、崙天大橋、寶華大橋以及學校、道路等多處受損，台鐵花東線玉里至富里段也仍在修復中。

花蓮縣長徐榛蔚在議會備詢完特地兼程南下出席，針對玉里鎮、富里震後交通、觀光、自來水延管、農田水利灌溉設施與六十石山及赤柯山農路等災修重建工程，爭取中央經費全額補助。(中時資料庫)

花蓮縣長徐榛蔚在議會備詢完特地兼程南下出席，針對玉里鎮、富里震後交通、觀光、自來水延管、農田水利灌溉設施與六十石山及赤柯山農路等災修重建工程，爭取中央經費全額補助。(中時資料庫)

0918震災，重創花東觀光產業及公共建設，立委傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚九月19日於行政院長蘇貞昌、交通部長王國材視察災情時，當面強烈要救及建請中央，要及早提出振興觀光及災損復建工作。

10 月 7 日立委傅崐萁於立法院前瞻第4期特別預算質詢行政院長蘇貞昌時表示，0918發生規模6.8地震，花蓮地區多處地方受創震災重建刻不容緩，立委傅崐萁針對花蓮震災五座嚴重損毀的斷橋、學校設施設備、花蓮-吉安高架化六個危險平交道改善，要求中央全權負責重建、修建與改善。

10 月 24 日「 立法院交通委員會考察花蓮0918震後災區重建」座談會在玉里舉行， 由立委傅崐萁、行政院公共工程委員會主委吳澤成共同主持，邀集中央官員、縣政府各單位及地方各界代表逾80人與會。

「 立法院交通委員會考察花蓮0918震後災區重建」座談會在玉里舉行， 由立委傅崐萁、行政院公共工程委員會主委吳澤成共同主持，邀集中央官員、縣政府各單位及地方各界代表逾80人與會。(中時資料庫)

花蓮縣長徐榛蔚在議會備詢完特地兼程南下出席，針對玉里鎮、富里震後交通、觀光、自來水延管、農田水利灌溉設施與六十石山及赤柯山農路等災修重建工程，爭取中央經費全額補助。工程會吳主委代表行政院長蘇貞昌當場裁示中央各單位，盡力、盡快給予地方協助，並允諾震災專案處理。

吳澤成昨天接受訪問時指出，強震影響花、東地方公共工程計12類、226項，重建經費近38億元，主要由中央特別統籌分配稅款支應，部分由交通部公路總局及經濟部水利署補助，其中花東4座橋梁重建經費由中央全額支應。

吳澤成說，上述經費已獲行政院核定，工程會日前也提供設計及施工同步進行的加速採購策略，讓台鐵玉里富里路段，比預計提早完成修復；他也將發函要求相關機關，未來遇到類似災害時，應以原有開口合約及時進場，採設計與工程同步進行，如類統包方式的發包策略，加速重建腳步。

官員說，重建經費當中，花蓮縣、台東縣的4座橋梁占比最高，達24億元，已依據公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點，經現場勘查後，由中央全額補助；其中台東縣寶華大橋配合水利署治理計畫改建，崙天大橋則因原橋寬不足，配合交通安全改建引導加寬獲得兩機關經費挹注。

另外，強震也震出花蓮六十石山及赤科山部分業者無法申請合法民宿問題，工程會官員表示，吳澤成在今天會議請觀光局先開會，找尋合理解決方式，若無共識再由工程會協調。