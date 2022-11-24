配合食農教育法通過，張斯翔經營的有機專區時常辦理相關食農教育活動(圖／金門縣政府提供)

張斯翔原任消防員工作，因憂心食安問題，離開公職鐵飯碗回家鄉金門投入有機農業的生產(圖／金門縣政府提供)

今(2022)年剛獲得第6屆全國百大青農殊榮的金門優秀農友張斯翔，本(11)月再獲得行政院農委會的肯定，在眾多競爭對手中脫穎而出，成為第33屆全國十大神農的獲選人。此次參選的成員都是全國農林漁牧各領域的翹楚，並經過各改良場區域評選以及農委會全國評選，張斯翔的獲獎也代表金門農業的發展，再度獲得中央單位的肯定。

張斯翔原本在台擔任消防員工作，在2011年初，看到豆芽菜添加工業用漂白劑造成民眾恐慌，食安問題影響民眾健康，毅然而然決定離開公職鐵飯碗，回到家鄉金門投入農業的生產，但因早期金門設施栽培技術還不盛行，初期間也吃了不少苦頭，故多次拜訪桃園、雲林農業達人，用金門高粱酒交流套出把菜種好的秘訣，並將工作人員送到台灣去學習技術，成立阿芸姐農場，降低生產成本，讓利給地區鄉親。

金門縣政府建設處表示，有機農業栽培不易，要耗費許多心力及資金，張斯翔從加入安全農業的生產開始，到去(2021)年承攬農試所五公頃的有機集團生產專區，期間縣府協助爭取環控等多項省工、省水設備，亦輔導引入農業機械化方式提高蔬果產量及維護品質，目前有機專區的生產的蔬菜，多數已提供於地區學童午餐，讓孩子能夠吃的安心、健康、新鮮的蔬菜。

建設處長李有忠說，農業自古以來即被列為苦力活，不僅要忍受風吹日曬雨淋，而且受天氣影響極大，付出與收獲不一定成正比，尤其離島地區農業生產環境更是嚴峻。此次張斯翔成為金門第1位十大神農，代表金門農業之精進，受到了中央單位的肯定，也希望金門鄉親能夠一起支持在地生產、在地消費的優質農產品。