路透社報導，四名知情人士周三透露，一旦委內瑞拉政府與其反對黨恢復政治談判，雪佛龍公司（Chevron Corp）可能很快就能獲得美國批准擴大在委國的石油生產業務，並恢復石油交易。

美國授權雪佛龍協助重建委內瑞拉低迷的石油生產，是促成委內瑞拉政府與反對黨進行協商的最大誘因之一。今年美國官員試圖透過略為放寬制裁和釋放部分在美國監獄服刑的委內瑞拉人，來促成社會黨總統馬杜洛（Nicolas Maduro）和其反對黨之間重返談判桌。

消息人士表示，委內瑞拉朝野兩黨和美國政府都有意於本周末在墨西哥城舉行會談，這將是自2021年10月以來第一場這樣的協商。

美國第二大石油公司雪佛龍拒絕就美國政府可能放行的消息與相關細節發表評論，發言人表示，雪佛龍仍將遵守公司現有許可證的相關規定。這項允許雪佛龍在當地進行維護作業的許可證將於12月1日到期。

華府知情人士表示，美國政府為批准雪佛龍擴大其委國業務所準備的條款，將防止委內瑞拉國有石油公司PDVSA從雪佛龍的石油銷售中獲得收益，也將設法減少「控制委內瑞拉石油流向中國等國家的影子公司」。白宮官員的目標是將委國的石油銷售從非法和不透明的管道轉向透明、合法的管道。如果馬杜洛政府未能真誠地進行協商或履行承諾，美國可能撤銷許可。

在美國的頁岩油產量成長放緩、俄羅斯石油出口因受到制裁而縮減，以及沙烏地阿拉伯暗示石油輸出國組織（OPEC）可能減產之際，美國拜登政府似乎有授權雪佛龍擴大其委國業務的必要性。

為了阻止油價繼續飆升，今年美國決定釋出2億多桶緊急戰略儲油，但這項釋油計畫即將結束。