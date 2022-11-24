大陸富商汪小菲日前因不滿前妻大S（徐熙媛）到法院提告，向他催討500萬的生活費而暴走，一連在微博上發出多次貼文砲轟大小S以及徐媽媽，甚至連藍正龍、周渝民、黃子佼等人受到牽連，隨後汪小菲的媽媽張蘭也加入戰局，在直播中指控大小S吸毒，並直指大S與具俊曄在中國離婚程序還沒跑完就讓汪小菲戴綠帽，暗諷具俊曄吃軟飯等，引起大陸網友熱烈討論。但南韓網友得知消息後，一面倒地認為汪小菲一家情緒有問題，並大讚大S「婚離得好」。

汪小菲3天內在微博上發出超過20條的訊息砲轟大小S及徐媽媽，接著媽媽張蘭天天在抖音上開直播怒罵大S，更直指她與小S嗑藥吸毒，甚至微信語音辱罵S媽；當然她也沒有放過大S的新婚老公具俊曄，直播中怒批「這個老頭子住著我們家汪小菲血汗換來的房子裡，對我們多大的侮辱啊，還在那表演。」在昨晚的直播帶貨裡，張蘭更穿上綠衣，販賣「綠茶、滷蛋、軟飯」暗諷大S及具俊曄夫妻檔，不少大陸網友也紛紛湧入具俊曄的IG裡留言謾罵，但具俊曄始終態度低調，沒有多作回應。

而事件爆發後，韓國媒體也爭相報導，在南韓論壇上掀起熱烈討論，一面倒的支持大S與具俊曄，紛紛表示「這對母子這麼見不得別人好」、「大S離婚離得好」、「我遇到這種失控的老公跟婆婆我也會離婚」、「這對母子是神經病吧」、「父母這德行難怪兒子也這樣，真難看」、「外遇的老公加上這種婆婆，感覺天天都在地獄裡」、「那位大嬸就是不講兒子跟小三旅行被拍的事，有其母必有其子」。