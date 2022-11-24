本屆世足賽開賽後，隨著二場足賽爆冷門，有不少人以少博大，截至11月23日為止，投注世足賽金額超過9.7億元，較上屆相比成長60％，創下運彩史上最快破10億的銷售紀錄。

亞洲球隊在面臨足球強權國家，紛紛爆冷，先有沙烏地阿拉伯力抗阿根廷、後有日本擊退德國，在11月23日德國對日本一役，台灣運彩表示，該場即銷售1.2億元，由於不少民眾賽前看好德國獲勝，後由日本逆轉獲勝，不讓分賠率日本賠率高達25倍，因此，有民眾買1萬元投注日本獲勝，結果抱回獎金25萬元。

運彩表示，該場正確比數是日本2:1德國、賠率15倍，同樣有民眾投注1萬元，賠率15倍，拿回獎金15萬元。

在面臨足球強權國家下，但亞洲球隊近幾場球場卻意外獲勝，先有沙烏地阿拉伯力抗阿根廷、後有日本擊退德國，因此，24日晚上9點南韓首戰烏拉圭，不讓分賠率南韓4.00倍、和局3.50倍、烏拉圭1.50倍，至於是否再次上演「奇蹟」，值得大家關注。