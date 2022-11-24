提前結束與曼聯的合約後，葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）將專注在可能是生涯最後一次的世界盃上，先前他表示只要率領葡萄牙拿下隊史首座冠軍，自己將會立刻結束職業生涯，想把一切的美好都留在奪冠喜悅上，而C羅也即將在25日凌晨0時對陣迦納的比賽中登場，賽前表示他會盡最大的努力，讓所有葡萄牙人都感到自豪。

本賽季對C羅來說過得相當不如意，在曼聯地位降低導致角色遭邊緣化，甚至有2次提前離開球場的行為，最終導致雙方不歡而散，在輿論譁然席捲之下，全世界的球迷都關注著C羅會在大賽中繳出什麼樣的表現，這讓葡萄牙全隊上下也背負極大壓力。

即將迎來本屆世界盃首次登場前，C羅不受外界紛擾影響，在IG以葡萄牙文對球迷信心喊話，「我們即將迎接世界上最大賽事，希望這是一次漫長且充滿榮耀的旅程，讓我們高高掛起國家隊的名字及國旗，讓所有葡萄牙人都感到自豪及幸福，這並非不可能！葡萄牙加油！」

不管是身價及實力，葡萄牙絕對高上一層，但沙烏地阿拉伯及日本已經用行動證明，成績並非全權由數據以及名氣來衡量，對陣4屆非洲國家盃冠軍迦納，葡萄牙得小心應對。