國民黨高雄市長候選人柯志恩公布近兩日車掃時刻表，表示她今（24）日上午在楠梓、下午左營、晚上鼓山鹽埕；明日上下午都在市區進行車掃，歡迎各位鄉親作伙來挺。柯更透露，自己會隨車隊繞著高雄跑，一有機會便會直接跳下車在街頭開講。

柯志恩今日在臉書發文，刊出24、25兩天投票日前的車掃時刻表，透露她今天上午楠梓、下午左營、晚上鼓山鹽埕；明日上下午都在市區進行車掃，歡迎各位鄉親作伙來挺。

柯志恩公布車掃詳情如下：

1、今日出發地點

08:30 楠梓區黨部前(藍昌路70號)

14:30 左營區曾子路72號 feat. 勇媽阿惠 - 黃敏惠

19:00 蔡金晏鹽埕後援會(七賢三路26-1號)

2、明日出發地點

09:30 中山二路五福二路口旁停車場

14:30 澄清湖上寶業滯洪公園

*具體抵達依車況而定

3、本週車掃行政區預告

週四(11/24)：上午楠梓、下午左營、晚上鼓山鹽埕

週五(11/25)：上午下午市區大車掃

11/25，1900選前之夜，就在前鎮一德勞工夜市(凱旋四路上，近輕軌凱旋瑞田站與捷運凱旋站)