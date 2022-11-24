年底選戰將至，各候選人卯足全力催票，北市中正區板溪里爆出里長選舉糾紛，板溪里長候選人劉佩玲指出，海報屢遭五連任老里長撕毀，團隊還被批出奧步，希望里長拿出證據，目前已向警察局報案，現任板溪里長黃國輝則強調，沒有禁止對方掛布條，海報部分是沒經過同意隨意張貼才去清除。

劉佩玲表示，她這次受里民鼓勵挺身參選，但她表態參選以來，布條不准懸掛、海報屢遭撕毀，經調閱監視器發現都是里長及其太太所為，很明確是故意毀損，她已經向警察局報案、開立三聯單，依法受理。

劉佩玲解釋，貼海報是經私有民宅同意，並非任意張貼，即使有其他里民檢舉，也理應由環保局撕毀開罰，而非由身為競爭對手的現任里長及太太自行撕毀，相關影片證據也於報案時遞交警局。針對黃國輝指控她的團隊出奧步，她則表示，請他拿出證據，不要以不實指控損害他人名譽。

黃國輝則表示，劉佩玲團隊出奧步，故意把布條掛在他布條上方，或是用旗幟擋住他的布條的臉，加上里辦接到許多民眾抗議，里內半夜遭隨意張貼競選海報及廣告紙，也沒有經過同意就張貼，為了維持里內整潔才主動清除，他也強調，沒有禁止對方掛布條。