台中市第七處完工的社會住宅「南屯建功1號好宅」，位於春安路、春安三街交叉口附近，鄰近春安國小、嶺東高中、精密機械科技創新園區、春社公園等，生活機能完善、交通便利，台中市住宅發展工程處23日表示，南屯建功1號好宅22日截止受理，申請案件逾750件，預計明年1月12日電腦抽籤，正取戶2月開始選屋，最快3月可入住。

住宅處表示，南屯建功1號好宅地下5層、地上15層，總計提供78戶住宅單元，其中，二房型（22～24坪）52戶、三房型（31坪）26戶，每戶備有冷氣、抽油煙機、瓦斯爐、衛浴設備、熱水器、單人或雙人床箱及衣櫃等傢俱（電）。凡年滿20歲，入住者名下無自有住宅，並符合此次公告財稅標準者皆可申請。

住宅處說，南屯建功1號好宅營運第1年租金以市價5折出租，租金含管理費二房型9,000～9,800元，三房型1萬2,700元。除租金實惠，鬧中取靜的地理位置優勢，讓此次申請案件逾750件，其中，二房型較熱門，申請案約550餘件。

住宅處指出，除南屯建功1號好宅，台中市營運中的6處社會住宅，其中，5處豐原安康一期好宅、大里光正一期好宅、南屯精科樂活好宅、太平育賢一期好宅及梧棲三民好宅，已開放隨到隨辦的常態受理申請作業，藉此建立候補名冊，讓有租屋需求的民眾，可隨時申請，如有承租戶退租時，將依收件順序通知遞補。