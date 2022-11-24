汪小菲因未付家用費引發軒然大波，和前妻大S徹底撕破臉，更暗酸具俊曄「你個窩囊廢換個床墊行嗎？還他X的讓我付電費」，更放話要把床墊燒毀，昨(23日)S Hotel也已派人解體回收，不過汪小菲這般大動作，讓外界好奇為何連床墊都要爭?對此，財經網美胡采蘋也在臉書發文分析此事。

胡采蘋表示汪小菲和大S於2010年結婚，正是台灣和大陸簽訂ECFA那年，不僅兩岸關係轉暖升溫，經濟學術旅遊交流也蓬勃發展，尤其當時「台灣女星願嫁京城四少」，可說相當振奮人心，接著指出張蘭的俏江南餐廳，就是「大陸崛起」的象徵之一，當時公務員吃飯報公帳，企業宴請政府高層，也可以報公帳，像自己參加的多次餐敘，就是由金融機構買單，而俏江南就是當時最好的宴客地點，正巧當時汪小菲剛從留學海歸，更是炙手可熱的結婚對象。

不過習近平上台頒布打貪禁奢令後，公款吃喝化為烏有，春酒宴席瞬間減少一半，由於狀況大不如前，讓張蘭對賭協議失敗，痛失經營權退出俏江南，雖然目前靠直播賣貨為業，但手頭不如過往寬裕是可想而知，反觀汪小菲與大S在俏江南全盛時期結婚，隨著大陸景氣衰退，導致男方在婚姻中自信受損，因此外遇或暴衝都是常見現象。

胡采蘋表示想到汪小菲若手頭仍如過往寬裕，想必不會看帳單就簽了，甚至連簽什麼都不知道，如今行為卻如此失態，恐怕反映出大陸商業社會多數人的窘迫心情。