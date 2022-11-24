台北市長柯文哲昨在直播節目上說「最近有人來跟我密告，新竹有幾條土地變更超過100億元」引發熱議。前新竹市長林智堅今在臉書發長文，指這些談話是在抹黑兒童醫院是弊案，痛批柯文哲沒有證據就抹黑和造謠，只是廉價的選舉操作。

林智堅在臉書指出，柯文哲昨在直播節目上跟黃珊珊一搭一唱強調是醫院、是設定地上權、BOT案、大祕寶等，且在上周六高虹安的造勢大會上，也有惡意人士致詞指稱兒童醫院是弊案，林智堅指這些「政治野心已經傷害到這座城市」。

林智堅也文中說，柯文哲、黃珊珊和高虹安3位想要抹黑的就是馬偕兒童醫院 ，就是為了政治利益反兒童權益、反醫療的行為。他也說明，上月底開幕營運的兒童醫院就是採用BOT的模式，透過公開招標的程序，和馬偕醫院合作，希望照顧竹苗區的媽媽、孩子們。

林智堅也羅列3點還原兒童醫院始末，首先兒童醫院的用地取得，他在任內徵詢中油想徵收加油站土地取得醫院用地，中油回絕，而且除汙、地下水質的改善曠日費時，因此市府和國防部合作，透過都市計畫變更軍方閒置土地。

林智堅也說明，為取得兒醫土地，2017年辦理都市計畫變更國防部「機30、31、32」機關用地，回饋取得「機30」作為社福用地、「機31」作為醫療用地而「機32」則為國防部、國產署所有之商業區，由國家住都中心依法取得，主導招商，市府未參與招商， 無任何一毛錢進到私人財團口袋 。

如今「機31」已經成為兒童醫院，另2塊土地，皆在國家住都中心主導下持續推進，「機30」成為新竹市第2棟社會住宅建功安居（740戶）及附設非營利身障及發展遲緩複合型社區照顧據點基地。「機32」公辦都更也將進一步要求都更實施者興辦都更社宅（200戶），增進公共利益。

林智堅也說明，市地重劃過去如關埔一期路幅小、公園畸零，甚至公共設施點交給市府時就故障的狀況層出不窮，這也反映出民間自辦市地重劃品質不佳，因此他上任後就宣布任內所有市地重劃與區段徵收案只能公辦，唯有「公辦」才能讓市民享受最大公共利益。

林智堅也指出，這當然這會得罪許多財團與既得利益者，如今這群勢力再度集結靠攏，也做出令人不齒的反撲，他已提醒市民朋友他們現在站在誰的身邊。最後，也批柯文哲為總統大夢，率全黨相挺涉嫌貪汙的高虹安，是台灣民主最大的災難。