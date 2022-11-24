擁抱金門「心」住民活動貼近民眾日常生活的面向，設計與飲食及日常文化有關的闖關遊戲，獲得熱烈迴響(圖／金門大學提供)

國立金門大學為讓更多社區民眾認識新住民文化，共同創造多元友善社會，日前該校社工系師生在後浦十六藝文特區舉辦獨特又有趣的擁抱金門「心」住民-多元文化闖關活動。校方表示，這次的活動連結內政部移民署的「多元文化樂活創新」行動方案，總計有100多位社區老幼與新住民共同參與，獲得熱烈迴響，活動順利圓滿。

金大社工系主任黃誌坤表示，社會工作是一門「與人工作」的專業，由於金門新住民組成多元，平均每15戶就有1位新住民朋友。來自不同國家的新住民為金門社會帶來多元豐富的風貌，但因不了解彼此文化的差異，生活中的歧視及偏見也是無所不在。黃誌坤說，金大社工系以培育專業助人的社會工作者為目標，學生理當具備多元文化能力，在此次活動中，樂見該系學生走出課堂，用行動具體實踐多元文化。

擔任活動指導老師的社工系教授童小珠指出，近年來政府很關注多元文化的推動，期望透過本次獨特創意的活動，讓大眾看見新住民文化的優勢，積極落實「多元文化」與「消除一切形式種族歧視國際公約（ICERD）」，並促進社會欣賞差異與尊重多元。

童小珠說，此次活動貼近民眾日常生活的面向，設計與飲食及日常文化有關的闖關遊戲，包括：文化服飾欣賞、飲食配配配、借我你的聲音、地理大發現，還有見證老祖宗智慧及文化傳承的傳統童玩遊戲（馬來西亞的Ceper瓶蓋遊戲及Colek Lidi筷子疊疊樂）等單元。

童小珠並表示，參與活動執行的同學除社工系的同學外，尚有來自香港、越南、印尼、馬來西亞及泰國等地外籍生擔任闖關活動的關主，由自己來發聲，主動出擊邀請社區民眾一起打開視野，打破歧視與隔閡。順利完成活動單元者，還可獲得精美祈福籤，邀請鄉親一起打卡分享，讓更多人一起來體驗新住民精彩多元的文化。

金大表示， 12月3日下午在金湖鎮的新市里籃球場；12月10日下午在金沙鎮的金東電影院前廣場，將再辦理兩場次的新住民活動，歡迎金門鄉親相揪做伙逗陣來參與，讓新住民朋友帶你看世界，體驗不一樣的多元文化，並盡情享受新住民的異國風情！