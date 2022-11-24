台中市西屯區龍潭里被環中路、內新庄仔溪大排一分為二，里中的土地公廟、活動中心都在環中路東側，住在溪西的民眾要拜拜或參加活動很不方便，市議員楊正中日前爭取，市府規畫闢建橫跨內新庄仔溪大排的福德人行橋近日完工，未來民眾不必再繞路。
龍潭里長張清文說，環中路是台中市外環重要道路，道路較寬且車流量大，行人穿越相當危險，無奈環中路與內新庄仔溪大排將龍潭里分為東、西兩側，且當地信仰中心福德宮、里民活動中心都在環中路的東邊。
張清文指著環中路說，因為通行不方便，住在西側的居民要到土地公拜拜、到活動中心參加各項活動，都必須要繞道市政南一路或公益路，過橋後再走1公里多路程才能抵達，相當不方便，日前居民陳情楊正中，希望闢建一座橫跨內新庄仔溪的人行便橋，方便居民與長者通行。
楊正中獲知此事後，積極爭取市府編列相關經費。西屯區市議員候選人楊大鋐則指出，建設局去年編列近600萬元預算，今年新工處於4月發包動工，興建長25公尺、寬3公尺的人行橋梁，但因原物料上漲等因素，之後又追加50萬元，今年10月順利完工。
目前福德人行橋已進入驗收階段，楊正中與楊大鋐24日偕同張清文等人到現場會勘，楊大鋐說，人行便橋將於驗收完成後開放通行，未來居民到活動中心旁的小公園休憩、到土地公廟拜拜或租借YouBike都不必繞遠路，通行更便利。
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