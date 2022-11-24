台中市政府在西屯區龍潭里闢建橫跨內新庄仔溪大排的福德人行橋近日完工，未來民眾不必再繞路。(楊正中提供／林欣儀台中傳真)

台中市西屯區龍潭里被環中路、內新庄仔溪大排一分為二，里中的土地公廟、活動中心都在環中路東側，住在溪西的民眾要拜拜或參加活動很不方便，市議員楊正中日前爭取，市府規畫闢建橫跨內新庄仔溪大排的福德人行橋近日完工，未來民眾不必再繞路。

龍潭里長張清文說，環中路是台中市外環重要道路，道路較寬且車流量大，行人穿越相當危險，無奈環中路與內新庄仔溪大排將龍潭里分為東、西兩側，且當地信仰中心福德宮、里民活動中心都在環中路的東邊。

張清文指著環中路說，因為通行不方便，住在西側的居民要到土地公拜拜、到活動中心參加各項活動，都必須要繞道市政南一路或公益路，過橋後再走1公里多路程才能抵達，相當不方便，日前居民陳情楊正中，希望闢建一座橫跨內新庄仔溪的人行便橋，方便居民與長者通行。

楊正中獲知此事後，積極爭取市府編列相關經費。西屯區市議員候選人楊大鋐則指出，建設局去年編列近600萬元預算，今年新工處於4月發包動工，興建長25公尺、寬3公尺的人行橋梁，但因原物料上漲等因素，之後又追加50萬元，今年10月順利完工。

目前福德人行橋已進入驗收階段，楊正中與楊大鋐24日偕同張清文等人到現場會勘，楊大鋐說，人行便橋將於驗收完成後開放通行，未來居民到活動中心旁的小公園休憩、到土地公廟拜拜或租借YouBike都不必繞遠路，通行更便利。